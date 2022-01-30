«На хейт поклонниц Милохина я не обращала внимания»: Медведева рассказала, как общалась с партнером на «Ледниковом периоде»

Вместе с веселыми историями Андрея Урганта, Виктора Логинова и Геннадия Хазанова спортсменка Евгения Медведева поделилась забавным случаем на соревнованиях. Однако артистов заинтересовали отношения девушки с Даней Милохиным.

Несмотря на то, что Милохин и Медведева неоднократно опровергали свой роман, поклонники самой молодой пары на «Ледниковом периоде» не перестают интересоваться подробностями их общения. Вот и гости шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным не оставили в покое Медведеву с расспросами про Милохина.

«По сравнению с тем, что было в моей жизни, на хейт поклонниц Милохина я не обращала внимания», – ответила Евгения в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Сама Медведева хотела рассказать историю, когда в мешке с игрушками поклонников нашла что-то липкое. Это оказались пельмени, которые ей подкинула одна из заботливых фанаток.

Напомним, ранее Евгения Медведева призналась, что ее преследовал маньяк. Психически нездоровый человек хотел контролировать жизнь фигуристки.

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