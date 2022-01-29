«Мальчик-улыбашка»: Анастасия Костенко показала сына, которому исполнилось три месяца

Среди последних Stories личного микроблога жены Дмитрия Тарасова появилась запись, в которой Анастасия Костенко полюбовалась трехмесячным сыном.

Леша Тарасов научился смеяться, когда мама нежно его целует.

Три месяца Алексею Дмитриевичу. Мой сладкий мальчик-улыбашка. Здоровья тебе, мы рядышком. Меня пугали, что с мальчиками перехаживают – родила за две недели до предполагаемого дня рождения.

Говорили, что «мальчик – это тебе не девочки, Настя», но коликов так и не было, и дело не в питании. В этот раз я не была примером идеального питания. Сейчас стараюсь исправить», – призналась Костенко.

«Я же уже писала, что главное – спокойствие и любовь? Ну вот и все. Секрет в этом. Как с плацебо – веришь, что все хорошо, так и будет. P.S. Второй день Ле заливается смехом, когда я его целую. Мое сердце чуть не выпрыгнуло от нежности», – добавила модель.

Напомним, ранее муж Анастасии Костенко – Дмитрий Тарасов – угостил всю семью сочными стейками.

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