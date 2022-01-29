«Рыжий, Кирилл — вы космос»: Рудковская в мини-платье школьницы и уггах «зажгла» с «Иванушками»

Яна Рудковская уже много лет строит карьеру продюсера. Дима Билан стал ее первым подопечным и смог достичь большого успеха. Также она помогает мужу Евгению Плющенко.

У пары подрастают сыновья Александр и Арсений, которому всего год. Старший наследник уже пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. А так ка Яна настоящая модница, то она не только блистает в вечерних нарядах, но и облачает членов семьи в трендовые луки.

29 января Рудковская повеселилась на празднике у дизайнера Анастасии Задориной, которая с размахом отпраздновала день рождения. для мероприятия светская львица выбрала кукольное мини-платье черного цвета с белым подъюбником.

Наряд в стиле школьницы дополнили угги. Яна обычно всегда предстает на каблуках, но на этот раз она выбрала более комфортный образ. Блондинка много танцевала.

На вечеринке выступила группа «Иванушки». Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлоов исполнили свои хиты. Все гости танцевали на танцполе.

«С днем рождения, дорогая Настенька, будь счастлива! С днем рождения! Уважаю, люблю и знаю, что ты — настоящая! В разведку пойду с тобой, даже не думая! И спасибо за „Иванушек“! Как будто 25 лет назад! Так же круто и на таком же драйве! Рыжий, Кирилл, Кирилл — вы космос», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие написали ей комплименты. «Как девочка, шикарная», «Вечеринка кому за…20. Ну вообще круто», «Обожаю их всех, какие они все клевые», «Вот это зажгли», — прокомментировали пост подписчики.

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