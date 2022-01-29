«Умер в одиночестве»: прах Арниса Лицитиса захоронили в Риге

Звезду фильмов «Узник замка Иф» и «Воры в законе» Арниса Лицитиса проводили в последний путь в родной для знаменитости Латвии.

Актера из сериала «Ранетки» кремировали, а его прах захоронили в Риге.

«Да, он был одинок. Одиночество — бич многих талантливых людей. Умер в одиночестве», — заявил во время траурной церемонии коллега артиста – Мартиньш Вилсон.

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Напомним, Арнис Лицитис умер 21 января в 76-летнем возарсте.

«Арнис был лютеранином. Вот потому и крематорий. Я договорился, организовал похороны. Так получилось, что эта печальная миссия «досталась» мне. Мы часто и много общались. Уходит действительно прекрасная эпоха», – объяснил Вилсон причину кремации артиста в беседе с Argumenti.ru.

На похороны Лицитиса пришли коллеги, друзья и родные. А вот местные власти оставили траурную церемонию без своего внимания.

Напомним, ранее друг Арниса Лицитиса рассказал, какую пенсию получал актер в Латвии. Приятель помогал знаменитости по дому.

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