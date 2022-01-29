«Самая добрая, искренняя, чистая»: Юлия Паршута обратилась с трогательными словами к моложавой маме

Артистка собрала памятные снимки из семейного фотоальбома и соединила их в один ролик.

Исполнительница Юлия Паршута разместила в личном микроблоге кадры со своей родительницей. Таким способом знаменитость поздравила маму с юбилеем.

Юлия пожелала родному человеку скорейшего выздоровления.

«Любимая Мамочка, с днем рождения! С юбилеем, моя любовь! Самая добрая, искренняя, чистая, настоящая, прекраснейшая душа! Я знаю, что, сколько тебя ни проси, ты не перестанешь тревожиться и печься о нас и обо всех вокруг, лишь хочу напомнить (кстати, и этой песней в том числе), что твоя жизнь — это и твоя «вечеринка» тоже!», – обратилась к родительнице Юлия.

«Я тебя очень люблю, ма. Мы тебя очень. Ты наша королева. А сегодня, конечно, посылаю тебе тепло для твоего скорейшего выздоровления», – заявила Паршута.

К слову, мама Юлии катается на доске для серфинга, путешествует с дочкой и удивляет поклонников исполнительницы моложавым видом.

Напомним, ранее Юлия Паршута объявила о свадьбе с музыкантом Марком Тишманом.

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