«С Ларисой Александровной очень сложно»: Чумаков и Ковальчук рассказали о дружбе с Долиной

Исполнители тесно общаются с народной артисткой России уже 20 лет.

Певица Лариса Долина пришла поддержать своих друзей Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова на программу «Секрет на миллион». Артистка объяснила, почему она всегда желанный гость в доме звездной четы.

Лариса Александровна славится своим твердым характером. Многие побаиваются артистку, но Чумаков и Ковальчук с нежностью и любовью отзываются о певице. Хотя исполнителям и приходится работать над отношениями с Ларисой Долиной.

«С Ларисой Александровной очень сложно дружить. В том смысле, что это не поверхностно, над этим надо работать», – отметил Чумаков.

Сама Долина с уважением относится к коллеге, который младше ее на 26 лет.

«Я очень благодарна Леше за то, что наши дружеские отношения такие теплые. Могу сказать, что я люблю эту пару. Люблю по отдельности и люблю вместе. А теперь люблю еще и дочку их замечательную», – призналась Лариса Долина в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Лариса Александровна добавила, что узнает о новых композициях Алексея сразу после его жены. Лариса Долина часто бывает в гостях у пары, как и другой друг семьи Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, – Гарик Харламов.

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