«Наступил мой день»: Дмитрий Маликов показал праздничный торт и поздравления сестры

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Дмитрия Маликова появилась фотография знаменитости с огромным тортом. Примечательно, что на десерте была маленькая копия самого Маликова.
Так родные и друзья Дмитрия поздравили певца с днем рождения. В этом году артисту исполнилось 52 года.
Дмитрий Маликов похвастался роскошным тортом внушительных размеров с маленькой съедобной статуэткой в виде себя.
«Ну вот и наступил мой день рождения! Спасибо вам за поздравления, за дружбу, за любовь!», – поблагодарил именинник поклонников и близких.
Маликов в сером костюме показал свою фирменную улыбку. К слову, его маленькая копия тоже улыбалась. А вокруг нее располагались сахарные ноты и скрипичные ключи.
Младшая сестра Дмитрия Маликова поздравила исполнителя в своем Instagram. Дмитрий с ранних лет был для Инны примером. Поэтому Маликова пожелала брату исполнения его самых заветных желаний:
«Чтобы все задуманное обязательно исполнилось! С днем рождения, Дима!».
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