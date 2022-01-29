«Надежда грабит банк»: Навка запечатлела дочку в брюках кюлотах в клетку на детском празднике

Фигуристка поделилась кадрами, на которых Надежда Пескова играет с другими детьми в квесты.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она привыкла много работать. Обычно Новый год для нее проходит тоже на льду, так как она каждый раз создает новое ледовое шоу.

Этой зимой спортсменка выступала в рамках своей постановки «Лебединое озеро». Лишь после праздников она смогла отдохнуть. Однако звезда практически не делилась кадрами из отпуска, устроив себе настоящий релакс.

По всей видимости, Навка уже вернулась в Москву. Она поделилась кадрами с дочкой Надеждой. Девочка посетила детский праздник. Семилетняя кроха была облачена в футболку и алые брюки кюлоты в клетку. Ее волосы были собраны в хвост. Вместе с другими гостями она приняла участие в квесте. Малыши должны были ограбить банк, но не настоящий.

«Вы смотрели фильм „Бумажный дом?“», — спросила Навка. «Первая во всем. Надежда первая грабит банк!» — отметила она. «Грабит банк. Грабить плохо! Надя, ты все забрала?» — спросила малышку мама.

В это время Надя держала в руках коробку в виде золотого слитка и купюры. Девочка оказалась быстрой и ловкой. Потом она также побежала, чтобы помочь задуть свечки на торте.

Поклонники отметили, что кроха подросла. Многие также оценили ее модный образ. «Какая классная», «Просто чудо», «Надежда всех победила», «Так она выросла», «Милый ребенок», «Такая стиляга», «Как она удивилась! Это лицо — незабываемое», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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