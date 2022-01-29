«Все равно с помощью Бога происходит»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков задумались о рождении второго ребенка

Исполнители Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук признались, что хотят второго ребенка.

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» поинтересовалась у пары, как она относится к вспомогательным вариантам рождения детей. Речь шла у суррогатном материнстве и процедурах ЭКО.

«Мы относимся спокойно и созидательно, потому что в век ГМО, всех нагрузок и того, что рассказывают доктора о фертильности женщины, о возможности мужчин, ты понимаешь, что, к сожалению, большое количество людей вынуждено к ним прибегать», – отметила Юлия.

Муж Ковальчук поддержал возлюбленную. А Юлия добавила:

«Мы считаем, что любая жизнь, которая зажигается, – это все равно с помощью Бога происходит».

Сам Алексей Чумаков заявил, что они с женой готовы к рождению второго ребенка. Во многом это связано с постепенным взрослением дочери Амелии.

«Всецело энергия направлена на дочь. Но она уже подрастает, и мы понимаем, что она уже может быть немножечко самостоятельной и задумываемся о новом ребенке», – заявил артист в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

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