Победитель шоу «Народный артист» Руслан Алехно впервые за долгое время появился на ТВ

Несколько лет назад певец участвовал в проекте «Голос», но не прошел слепые прослушивания. Теперь он выпустил новый хит и стал гостем на передаче Андрея Малахова.

Руслан Алехно в 2004 году стал звездой. Он победил на шоу «Народный артист», что сделало его знаменитым. Долгое время Руслан исполнял хит «Необыкновенная». Но за минувшие 20 лет многие изменилось.

Он пропал из поля зрения фанатов. В 2019 году артист участвовал в шоу «Голос», но не прошел слепые прослушивания. Не так давно он выпустил новый хит «Виноват, прости», который в миг полюбился публике.

Впервые за долгое время Алехно появился на телевидении. Он побывал в шоу «Привет, Андрей!», которое ведет Андрея Малахов. Там певец исполнил новую песню и получил похвалу коллег. Многие отметили, что он возмужал и похорошел. В студии показали кадры из клипа, где он был с Алексеем Чумаковым и Александром Панайотовым.

Ведущий рассказал, что недавно Руслан отметился в соборе, где пел молитву вместе с Бастой. Оказалось, что он давно получил разрешение батюшки и порой читает молитву в церкви.

В студии показали, как живет артист. На его родине в Республике Беларусь в деревне Слабодка до сих пор живут его близкие. Певец там бывает. По словам звезды, там прошло его детство. В колодце у него родниковая читая вода.

«Мы прибыли в родовое гнездо бабушки и дедушки. Дружная огромная семья. Где-то 23 сестры и брата двоюродных у меня. Мы собирались и пели под баян. Бабушка была очень верующим человеком и научила меня молитвам. Тут есть настоящая деревенская печь. Тогда в ней готовили. Мама постоянно готовит торт наполеон. А папа готовит банку меда — хобби его», — рассказал Руслан.

По словам родителей, они были в шоке, когда их сын стал знаменитым. Певец состоит в браке с избранницей по имени Юлия и растит дочку Варвару.

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