Просто леди: Наталья Водянова в алом свитере и без макияжа предстала во время ланча в Париже

Модель не побоялась предстать на публике без прикрас. Она даже отказалась от укладки.

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Примечательно, что там она начала свою карьеру модели. Одно время Наталья жила в Англии, когда была замужем за британским аристократом Джастином Портманов.

И хоть она родила от него троих детей, брак супругов распался. Вторым мужем российской красавицы стал Антуан Арно — французский миллиардер. Теперь она живет с ним в особняке в Париже. Избраннику звезда родила двоих сыновей.

В последнее время Водянова часто появляется на публике. Не так давно она вместе с мужем отметилась на модном показе. А вот выходные модель планировала провести с детьми в деревне.

Однако она успела устроить ланч с друзьями. За столом Наталья предстала в алом свитере. Она была без макияжа и укладки. Примечательно, что модель лакомилась салатом и консервами. Рядом с ней также стоял бокал.

«Ланч с сердцем и прекрасной маской», — написал друг звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очаровательная», «Сколько красоты в этих глазах», «Вы такая юная на снимке, и не скажешь, что уже многодетная мама», «Словно забыли постареть», «Какой интересный обед! Консервы едите в Париже?», «Удивительно, что вы вообще не меняетесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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