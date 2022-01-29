Просто леди: Наталья Водянова в алом свитере и без макияжа предстала во время ланча в Париже

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Примечательно, что там она начала свою карьеру модели. Одно время Наталья жила в Англии, когда была замужем за британским аристократом Джастином Портманов.
И хоть она родила от него троих детей, брак супругов распался. Вторым мужем российской красавицы стал Антуан Арно — французский миллиардер. Теперь она живет с ним в особняке в Париже. Избраннику звезда родила двоих сыновей.
В последнее время Водянова часто появляется на публике. Не так давно она вместе с мужем отметилась на модном показе. А вот выходные модель планировала провести с детьми в деревне.
Однако она успела устроить ланч с друзьями. За столом Наталья предстала в алом свитере. Она была без макияжа и укладки. Примечательно, что модель лакомилась салатом и консервами. Рядом с ней также стоял бокал.
«Ланч с сердцем и прекрасной маской», — написал друг звезды.
Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очаровательная», «Сколько красоты в этих глазах», «Вы такая юная на снимке, и не скажешь, что уже многодетная мама», «Словно забыли постареть», «Какой интересный обед! Консервы едите в Париже?», «Удивительно, что вы вообще не меняетесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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