Деньгами помог отец: дочь Владимира Березина купила замок во Франции за 300 тысяч евро

Дочь диктора Владимира Березина Юлия купила замок во Франции за 300 тысяч евро. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Замок находится в полутора часах езды от Парижа. Там десять гектаров земли. Это не замок с башенками. Это замок 1444 года. Там более тысячи квадратных метров. Живет в нем моя дочь с семьей». Владимир Березин

Заметим, что элитная недвижимость находится в Бретани на северо-западе Франции. Деньгами Юли помог отец. «Папа пашет, а дочка руководит строительством. Я не бедный человек, работаю. Сдаем комнаты в замке — 150 евро в сутки. Туристы утром слышат крик петуха, едят свежие яйца», — заметил Владимир Березин.

Напомним, что Владимир Березин – популярный советский диктор. В начале девяностых годов прошлого века он вел программу «Время».

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