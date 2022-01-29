Зимние забавы: Климова в белом пальто и вязаной шапке отметилась с повзрослевшими сыновьями Петренко

Актриса решила похвастаться тем, какими растут ее дети. Матвей и Корней почистили для мамы машину от снега.

Екатерина Климова уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что благодаря фильмам и игре в театре хорошо зарабатывает. При этом Екатерина успевает путешествовать и растит детей.

От первого брака у нее есть дочка Елизавета, которая уже взрослая и живет самостоятельно. А от второго брака с Игорем Петренко у нее есть сыновья: Матвей и Корней. Последний брак с Гелой Месхи тоже закончился разводом. Она родила от него дочку Изабеллу.

Не так давно Климова отдохнула на курорте с младшей наследницей. Примечательно, что она в свои 44 года может похвастаться стройность и моложавым видом.

А вот 29 января актриса похвасталась плюсами большой семьи. Она запечатлелась в машине в белом пальто и вязаной шапке. В это время сыновья чистили автомобиль от снега. 15-летний Матвей тряс своей шевелюрой. Подрос и его брат Корней, которому 13 лет.

«Любишь кататься, люби и катайся! Есть конечно своя прелесть в этих зимних забавах! Особенно когда такие помощники рядом! А вы держите своего железного коня в гараже или тоже разгребаете каждый раз перед тем как отправиться в путь?» — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие поразились тому, как выросли ее дети. «Как мальчик на вас похож, копия», «Вот! Вот для чего надо быть многодетной матерью!», «Какие умнички», «Любуюсь вами», «Боже, какой краш старшенький», «Молодец красотка и мама многодетная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.