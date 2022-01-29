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«Не очень большая»: друг Арниса Лицитиса раскрыл серьезный размер его латвийской пенсии

Известный актер ушел из жизни несколько дней назад.

«Не очень большая»: друг Арниса Лицитиса раскрыл серьезный размер его латвийской пенсии
Арнис Лицитис. Фото: Globallookpress.com

Друг латвийского актера Арниса Лицитиса в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл немалый размер его латвийской пенсии.

Друг Арниса Лицитиса
Друг Арниса Лицитиса. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я приходил к нему домой убирать. Для меня это нормально. Мусор вынести или белье взять постирать. У него пенсия была не очень большая – евро шестьсот где-то. У нас государство две пенсии оплачивает сразу, когда человек умер».

Друг Арниса Лицитиса

В последнее время за Лицитисом присматривала также первая жена – Дина. «У нас были очень хорошие отношения. Общались мы только, к сожалению, по телефону. Я его очень любила», — заявила первая жена Лицитиса.

Напомним, что Арнис Лицитис прославился по картине «Узник замка Иф». Он умер в возрасте 76 лет.

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