«Не очень большая»: друг Арниса Лицитиса раскрыл серьезный размер его латвийской пенсии

Известный актер ушел из жизни несколько дней назад.

Друг латвийского актера Арниса Лицитиса в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл немалый размер его латвийской пенсии.

«Я приходил к нему домой убирать. Для меня это нормально. Мусор вынести или белье взять постирать. У него пенсия была не очень большая – евро шестьсот где-то. У нас государство две пенсии оплачивает сразу, когда человек умер». Друг Арниса Лицитиса

В последнее время за Лицитисом присматривала также первая жена – Дина. «У нас были очень хорошие отношения. Общались мы только, к сожалению, по телефону. Я его очень любила», — заявила первая жена Лицитиса.

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Напомним, что Арнис Лицитис прославился по картине «Узник замка Иф». Он умер в возрасте 76 лет.

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