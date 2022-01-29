Фигура на миллион: 39-летняя Вера Брежнева в черном мини-бикини сразила поклонников

Певица решила поделиться кадрами без фильтров и фотошопа. Она удивила публику.

Вера Брежнева не скрывает, что любит радовать поклонников. Она славится не только своим вокалом, но и красотой. В скором времени артистка отметит 40-летие. Однако ей удается держать себя в форме.

Певица не так давно отдохнула на Мальдивах. Она много загорала и купалась. Примечательно, что артистка не стеснялась позировать в купальнике. При этом она не прятала изъяны фигуры.

Теперь Вера решила поделиться кадром, сделанным в ванной комнате. Поклонники засыпали ее вопросами. Она решила показать себя без прикрас. Певица позировала без макияжа с распущенными волосами.

Она блеснула точеной фигурой в черном мини-бикини. Артистка показала плоский живот и изящные бедра. Брежнева грациозно стояла, демонстрируя всю красоту своей фигуры.

По словам самой звезды, нужно иметь терпение и силы воли, чтобы держать себя в форме. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Константина Меладзе.

«Такая красивая», «Вас вообще ничего не испортит», «Самые красивые изгибы», «Какие формы! Это восторг», «Как можно выглядеть так идеально?», «Роковая блондинка», «Красоту не спрячешь», «Стальной пресс — всем на зависть», «Любоваться хочется», «Какой идеальный живот», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.