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Фигура на миллион: 39-летняя Вера Брежнева в черном мини-бикини сразила поклонников

Певица решила поделиться кадрами без фильтров и фотошопа. Она удивила публику.

Фигура на миллион: 39-летняя Вера Брежнева в черном мини-бикини сразила поклонников
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева не скрывает, что любит радовать поклонников. Она славится не только своим вокалом, но и красотой. В скором времени артистка отметит 40-летие. Однако ей удается держать себя в форме.

Певица не так давно отдохнула на Мальдивах. Она много загорала и купалась. Примечательно, что артистка не стеснялась позировать в купальнике. При этом она не прятала изъяны фигуры.

Теперь Вера решила поделиться кадром, сделанным в ванной комнате. Поклонники засыпали ее вопросами. Она решила показать себя без прикрас. Певица позировала без макияжа с распущенными волосами.

Она блеснула точеной фигурой в черном мини-бикини. Артистка показала плоский живот и изящные бедра. Брежнева грациозно стояла, демонстрируя всю красоту своей фигуры.

По словам самой звезды, нужно иметь терпение и силы воли, чтобы держать себя в форме. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Константина Меладзе.

Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

«Такая красивая», «Вас вообще ничего не испортит», «Самые красивые изгибы», «Какие формы! Это восторг», «Как можно выглядеть так идеально?», «Роковая блондинка», «Красоту не спрячешь», «Стальной пресс — всем на зависть», «Любоваться хочется», «Какой идеальный живот», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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