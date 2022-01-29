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«Наши счастливые и довольные мамы»: Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях тещи и свекрови

Футболист подвел итоги отпуска на Мальдивах, где отдыхали всей семьей.

«Наши счастливые и довольные мамы»: Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях тещи и свекрови
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94

Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях между его мамой и мамой Анастасии Костенко. Семья футболиста полным составом отдыхала на Мальдивах. Тарасов поблагодарил маму и тещу, что они помогли с детьми в отпуске. Также он признался, что их мамы очень хорошо ладят между собой.

Скрин stories Дмитрия Тарасова
Скрин stories Дмитрия Тарасова: instagram.com/tarasov23

«Это был самый лучший отдых в моей жизни. Любимая женщина самая счастливая, детишки рядом с родителями и бабушками познавали окружающий мир, наши счастливые и довольные мамы. Еще раз спасибо им за все», — рассказал Тарасов в своем Instagram.

Дмитрий Тарасов — многодетный отец. Анастасия Костенко родила футболисту троих детей. Недавно Анастасии задали вопрос, везет ли она из отпуска четвертого, на что модель отшутилась, что только если лишние колиграммы.

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