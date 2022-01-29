Деньги исчезли: Филиппа Киркорова обманули дизайнеры на шесть миллионов рублей

Музыканта Филиппа Киркорова обманули дизайнеры на шесть миллионов рублей. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец не так давно купил двухэтажный пентхаус в самом центре Москвы. Поп-король хотел отпраздновать новоселье в хоромах стоимостью миллиард рублей. Он отдал дизайнеру 11 миллионов рублей. Певец думал, что будет сделана чистовая отделка. Но не тут—то было. Работы не сделаны. В деле сейчас разбирается адвокат Александр Добровинский.

«Должны были быть выполнены работы на 32 миллиона рублей. Там все разворотили, но ничего не сделали. Квартира большая – метров шестьсот. В итоге дизайнер вернула пять миллионов рублей, а где еще шесть — не ясно. Деньги исчезли. Никаких оправдательных документов нет, сметы нет». Александр Добровинский

Ранее Филипп Киркоров говорил, что любым законным способом взыщет деньги с дизайнера. Он написал несколько писем-претензий. Возможно возбуждение уголовного дела.

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