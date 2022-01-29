«Гены трусости»: Шон Пенн обвинил современных мужчин в женственности

Шон Пенн обвинил современных мужчин в женственности. Актер считает, что у «феминизированных» мужчин присутствует некий «ген трусости». По словам журналистов, его дочь, услышав такое, «замолчала и задумчиво уставилась в одну точку».

«Я думаю, что мужчины стали довольно феминизированными. В моем окружении есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как нечто угнетающее. Мне кажется, что есть некие «гены трусости», которые заставляют людей отказываться от джинсов и надевать юбки», — рассказал Шон Пенн в интервью The Independent.

В сети актера уже раскритиковали за подобные высказывания. Поклонники напомнили Пенну, что один из своих «Оскаров» он получил за роль первого открытого гея-политика в США в фильме «Харви Милк».

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