«Ангельски хороша»: Арзамасова в топе на узле и мини-шортах устроила пляски у бассейна

Актриса решила покрасоваться перед мужем на отдыхе. Она восхитила поклонников фигурой.

Лиза Арзамасова давно стала известной актрисой. Она не только снимается в кино, но и играет в театре. Многие также знают ее по роли в сериале «Папины дочки». Примечательно, что долгое время она скрывала личную жизнь.

Но теперь Лиза не боится хвастаться, что счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары в прошлом году родился сын Лев. Теперь они вместе о нем заботятся. Примечательно, что материнство не мешает ей работать, а также путешествовать.

Недавно Арзамасова улетела отдыхать в Дубай. Там она проводит время с Авербухом. Днем они купаются и загорают, а вечером устраивают променад. На этот раз актриса поделилась кадрами из отпуска.

Она устроила танцы у бассейна. Перед мужем Лиза плясала в белом топе на узле и джинсовых мини-шортах. Она продемонстрировала стройные ноги и плоский живот. Звезда игриво улыбалась мужу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Арзамасова. Многие одарили комплиментами молодую маму. «Супер, Лиза!Впечатления зашкаливают, эмоции-великолепны, виды-чудесны!», «Какая вы стройная», «Такой красивый пресс», «Очень стройная», «Такая изящная! Ангельски хороша», «Лиза, до чего вы хороши», «Безумно красиво выглядите», «Танцуете с душой», «Ни грамма пошлости», — прокомментировали кадры подписчики.

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