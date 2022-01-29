«Захаров сказал: «Было бы лучше, если взяла другую фамилию»: внебрачная дочь Збруева – о худруке

Как отметила Татьяна, ее родители друзья, а это для нее самое главное.

Внебрачная дочь актера Александра Збруева Татьяна в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, как пришла трудиться в «Ленком».

«Марк Захаров мне тогда сказал: «Было бы лучше, если бы взяла другую фамилию. Артистка Шанина в театре уже есть». Отец возгордился мной. Сказал, что это хорошо, что я буду Збруевой. Родители вообще не думали, что я стану артисткой. Думали буду журналистом-международником. Мы с отцом много читали в моем детстве. Родители никогда не несли домой киношную жизнь. Для меня это было нормально. Они друзья и это самое главное». Татьяна Збруева

А вот вторая жена Александра Збруева актриса Людмила Савельева на днях отметила юбилей – ей исполнилось 80 лет. «Возраст сказывается. Вот сейчас висит аппарат на мне – кардиостимулятор, который считывает данные. Я вся проверилась. Могу пока жить. У меня семья и есть домработница», — заявила Людмила Савельева.

Напомним, что внебрачная дочь у Александра Збруева родилась от отношений с актрисой Еленой Шаниной. При этом от жены он не ушел.

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