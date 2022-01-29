«Моя жизнь изменилась»: Эмма Робертс — впервые о расставании с Гарретом Хедлундом

Актриса Эмма Робертс впервые прокомментировала расставание с актером Гарретом Хедлундом. О том, что пара приняла решение разойтись, стало известно совсем недавно. Раскол пары произошел после первого дня рождения их общего сына. В декабре 2020 года пара стала родителями. Мальчика назвали Родос.

«Я нахожусь в том месте, где могу сказать: «Возможно, я не все поняла правильно, но мне нравится то, кто я есть, больше, чем когда-либо». Моя жизнь изменилась больше за последние два года, чем за 28 лет до этого, и мне нравится, где я нахожусь сейчас, в возрасте 30 лет», — рассказала Эмма Робертс в интервью изданию Tatler.

Недавно Гаррета Хедлунда арестовали за пьянство в общественном месте. Вечером 22 января его задержали в округе Франклин штата Теннеси. Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что сумма выхода под залог составила 2100 долларов, но актер ее не оплатил.

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