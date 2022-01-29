Рыбка с сыром и картошка в мундире: Галкин похвастался, чем его побаловала в обед Пугачева

Максим Галкин давно известен публике в России. Он много лет выступает на сцене. Юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Несмотря на большую разницу в возрасте, они показали, что это не мешает им строить гармоничные отношения.

Уже 10 лет влюбленные состоят в браке у Них подрастают дети Лиза и Гарри. Малыши ходят во второй класс. Но выходные они зачастую проводят с родителями.

Так как Галкин не поехал в отпуск, он делится домашними кадрами. Ранее артист показал, как у них проходит ужин. А 29 января он покатался с детьми на санках. В это время Пугачева приготовила обед. Юморист заснял, как изящно она подала блюдо с картошкой и жареной рыбкой в сыре, не перегружая тарелку.

«Уважающий себя инстаграммер не съест ничего, не выставив в сторис. Это я жду комментариев, но их нет. Рыба и картошечка в мундире», — заявил Максим. «Запеченная!» — добавила Алла Борисовна. «Запеченная картошка, да! Вот так», — согласился артист.

Поклонники восхитились тем, как аппетитно выглядит еда. К слову, юморист ранее готовил себе пельмени на завтрак. Но он старается питаться правильно. А вот Пугачева не боится есть картофельные оладьи и рис. Дети супругов уже тоже имеют свои предпочтения. Лиза не скрывает, что обожает икру и даже добавляет ее в кашу. А Гарри часто делает бутерброды и даже печет пирожки.

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