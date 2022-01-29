Султан Сулейман остается в Стамбуле: менеджер Халита Эргенча опроверг информацию об эмиграции семьи актера

Халит Эргенч не собирается переезжать в Лондон. Об этом сообщил менеджер артиста HaberTurk. Халит вместе со всей своей семьей приезжает в Лондон несколько раз в год на каникулы. В этот раз отпуск было решено продлить, но о переезде на постоянное место жительства речи не идет.

Халит Эргенч и его жена Бергюзар Корель официальных комментариев по этому поводу не давали. Также не известно, приобретала ли пара недвижимость в Лондоне.

Поклонники турецких сериалов активно обсуждают слухи о переезде в Великобританию звездной пары вместе с тремя детьми. Ранее появилась информация, что семья Халита Эргенча приобрела недвижимость в Лондоне и планирует в ближайшее время переехать в свой новый дом.

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