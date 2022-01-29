«Посмотрел на супругу – ее лицо и голова были в крови»: Сумишевский вспомнил детали ДТП с женой

Прошел ровно год с момента смертельного ДТП под Красноярском, в котором певец потерял любимую.

Певец Ярослав Сумишевский вспомнил аварию, которая унесла жизнь его жены Натальи под Красноярском. Это случилось ровно год назад — 29 января 2021 года.

По его словам, во время злополучной поездки он в основном спал. Видимость на дороге была крайне плохая. Музыкант просил водителя автомобиля Александра Гулякова не торопиться и не обгонять машины.

«В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сидении – ее лицо и голова были в крови». Ярослав Сумишевский

Напомним, что жена Ярослава Сумишевского умерла через несколько дней в больнице после ДТП. Сам певец получил лишь сотрясение мозга. Виновником аварии признали Александра Гулякова, который выехал на встречную полосу.

Уголовное дело было прекращено 4 июля 2021 года в связи со смертью подозреваемого. Сам Ярослав Сумишевский не имел претензий и против прекращения дела не возражал, сообщает «Комсомольская правда-Красноярск».

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