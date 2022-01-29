«Правда на нашей стороне»: американский суд принял иск Ноны Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы»

Американский суд принял иск Ноны Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы». Грузинская шахматистка потребовала 5 миллионов долларов компенсации за клевету.

В последнем эпизоде сериала упоминается Нона Гаприндашвили, а также, что она ни разу не играла в шахматы с мужчинами. Также в сериале шахматистку называют русской. Грузинку возмутило принижение ее заслуг. К 1968 году, когда разворачиваются действия последнего эпизода, Нона успела сыграть с 59 мужчинами-шахматистами.

«Тот факт, что сериал — это вымышленное произведение, не освобождает Netflix от ответственности за клевету», — цитирует Deadline постановление окружного судьи Вирджинии Филлипс.

Американский суд принял доводы грузинской шахматистки. Впереди предстоит судебное разбирательство со стриминговым сервисом.

«Если выразиться языком шахмат, то это является победой в дебюте. Я защищаю свою пройденную жизнь, национальность и достижения, к которым плохо отнеслись. Спасибо американскому суду, который честно оценил это. Во мне никогда не утихала жажда борьбы и победы. Я и сейчас очень верю, что вместе со своей командой и всеми болельщиками мы дойдем до окончательной победы, так как правда на нашей стороне и это, кажется, сегодня ясно и всему миру», — поделилась Нона Гаприндашвили.

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