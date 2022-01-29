Был в компании Бурунова: Харламов без Ковальчук появился на вечеринке у Эмина

За праздники шоумен сбросил пять килограммов.

Юморист Гарик Харламов появился на вечеринке у музыканта Эмина Агаларова без своей девушки актрисы Катерины Ковальчук. В последнее время все активнее ходят слухи, что звездная парочка рассталась.

Весь вечер Гарик Харламов провел в обществе своего друга актера Сергея Бурунова. В новогодние каникулы Харламов болел гриппом, поэтому смог сбросить пять килограммов.

Отметим, что Харламов уже давно придерживается правильного питания. В этот вечер он, к примеру, напирал на фрукты – активно ел персики. Кстати, шоумен пришел на мероприятие в модном свитшоте — бренде его друга комика Павла Воли, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Эмин Агаларов открыл караоке-клуб и ресторан высокой кухни. Многие звезды на мероприятии были с семьями.

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