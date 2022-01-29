Смех и крики на всю деревню: Лиза Галкина в пуховике-дутике с узором покаталась с папой и братом на санках

Максим Галкин является одним из самых известных юмористов. Он уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

Певица уже не выступает на сцене, поэтому большую часть времени уделяет воспитанию детей: Лизы и Гарри. А вот Галкин часто ездит на гастроли, но свободное время посвящает семье. Недавно он показал их семейный ужин и погулял с женой в саду в снегопад.

Примечательно, что Максим любит играть с двойняшками. 29 января он устроил для них прогулку возле замка. Они взяли с собой санки и надувные ватрушки, чтобы покататься с горок. В саду оказались извилистые горки, по которым муж примадонны катался с сыном и дочкой.

Гарри предстал в пуховике с серебристыми вставками и утепленных штанах. А вот Лиза была в пуховике-дутике с узором и вязаной шапке. Они то вместе с папой, то по отдельности скатывались с извилистых горок. При этом малыши кричали и смеялись.

«Обожаю такую снежную зиму!» — написал Галкин.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие одарили комплиментами малышей. «Да! Кайф», «Максим идеальный папа», «Мне нравятся ваши отношения с детьми», «Какие вы молодцы! Так приятно за вами наблюдать! По настоящему домашняя и любящая атмосфера», «Какие вы классные родители! Хоть вы и очень занятые люди, но для детей всегда находите время!», «Какая прелесть, замечательный отец, детишкам повезло», — прокомментировали пост подписчики.

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