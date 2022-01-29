«Забрал бы у Британии Фолкленды»: Богомолов объявил об амбициях стать президентом Аргентины

По словам режиссера, эта южноамериканская страна очень красивая, но бесхозная.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram объявил о своем желании стать в будущем президентом Аргентины. Эта идея у него родилась, глядя на патагонские степи.

По словам Константина Богомолова, первым делом он бы «дал пинка левым». Благодаря этому удалось бы сделать Аргентину процветающей, сильной и обязательно консервативной.

«Ей это очень к лицу. А заодно забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить Аргентину с Россией, так чтобы сюда пришел русский бизнес, туризм и просто порядок. Ради такого отдал бы следующие 20 лет жизни. Красивая, просторная, но какая-то бесхозная и словно ждущая сильных энергий страна». Константин Богомолов

Напомним, что Аргентину Константин Богомолов посетил вместе со своей женой светской львицей Ксенией Собчак. Она осмотрели главные красоты этой южноамериканской страны.

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