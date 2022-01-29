«Хотят доказать, что возвращение было оправданным»: сериал «И просто так» планируют продлить на второй сезон

Сериал «И просто так» планируют продлить на второй сезон. Представители HBO рассказали, что продолжение проекта дорогое шоу, однако они ждут одобрения исполнительницы главной роли Сары Джессики Паркер и продюсера Майкла Патрика Кинга, чтобы продлить сериал на второй сезон.

«Они хотят доказать, что второй сезон может быть намного сильнее первого, и что возвращение сериала спустя столько лет было оправданным», — передает слова инсайдера Bazaar.

Продолжение сериала «И просто так» оказалось под угрозой из-за скандала с Крисом Нотом. Четыре женщины обвинили актера в изнасилованиях. Также зрители сериала возмутились после оскорбительного изображения русских женщин и антисемитской шутки в эпизоде, который вышел в День памяти жертв Холокоста.

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