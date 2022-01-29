«Пока не забеременела»: Вера Брежнева рассказала, почему в школьные годы стриглась под «мальчика»

Среди последних Stories личного микроблога певицы Веры Брежневой появилась запись, в которой знаменитость поведала историю из детства. Примечательно, что она связана с внешним видом артистки в юности.

Один из поклонников Брежневой поинтересовался у Веры о ее прежней прическе. Фанату показалось странным, что певица прятала свою шевелюру. Долгое время Вера выбирала короткую стрижку.

«Это 10-11 класс, не помню уже. Как-то папа взял нас со старшей сестрой (мне было где-то 7-8 лет) и поехал с нами двумя в санаторий. У меня были очень длинные волосы у сестры. И папе сложно давалось каждое утро нас причесывать», – вспомнила Брежнева.

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«Он решил этот вопрос просто. Отвел нас в парикмахерскую, и нас подстригли. Сестре каре, а меня под мальчика или что-то типа того. С тех пор я не могла отрастить длину – сам переход был настолько некрасив, что я шла и снова стриглась. Пока не забеременела в високосный год и мне сказали, что нельзя стричься, чтобы ребенок был здоров. С тех пор у меня длинные волосы», – рассказала Брежнева.

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