«Мы все разрулим и покроем»: Рита Дакота затопила соседей своей столичной квартиры на восемь этажей

Сама певица сейчас отдыхает на Бали

Рита Дакота затопила соседей на восемь этажей. В ее столичной квартире прорвало трубу в ванной комнате. Свидетелем происшествия был только кот певицы, сама артистка сейчас отдыхает на Бали.

В квартиру Дакоты приехали ее друзья и отправили певице видео с затопленными квартирой и подъездом. Также вода проникла и в соседские квартиры на восемь этажей вниз. Певица принесла извинения соседям и пообещала разобраться в ситуации.

«Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители) – мы все разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи. Простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина – мне все равно очень и очень жаль», поделилась Рита Дакота в своем Instagram.

Несколько месяцев назад у певицы уже был конфликт с соседями. Жильцы требовали от артистки убрать вещи, которые она сложила в общем коридоре.

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