«Отметка в паспорте не имеет никакого значения»: Шепелев объяснил, почему не женился на Фриске

По словам телеведущего, с Екатериной Тулуповой он обязательно в будущем сыграет свадьбу.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объяснил, почему не играл свадьбу с певицей Жанной Фриске. Он рассказал историю своего неудачного брака по молодости с телеведущей Анной Таболиной. После свадьбы они были вместе всего две недели. Ровно до того момента, как ему предложили работу в Киеве. После этого жену он больше никогда не видел.

«Я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше». Дмитрий Шепелев

В то же время Дмитрий Шепелев подчеркнул, что обязательно сыграет свадьбу с нынешней гражданской женой — дизайнером Екатериной Тулуповой. Но это случится только тогда, когда они с Тулуповой «будут принадлежать себе чуть больше, чем сейчас».

Напомним, что у Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске сын Платон. От Екатерины Тулуповой подрастает второй наследник — сын Тихон.

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