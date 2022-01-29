«Самый лучший «фотошоп»»: Лиза Арзамасова в ажурной юбочке позировала для мужа в Дубае

Артистка отметила, что на фотографиях Ильи Авербуха получается особенно красивой.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась в личном микроблоге свежим кадром с отдыха в Дубае. Знаменитость в голубой рубашке и белоснежной юбке с воланами покрасовалась перед мужем.

Арзамасова подчеркнула стройную фигуру летящей мини-юбкой. Поклонники актрисы заметили, что Лиза буквально светится изнутри на фото.

Жена Ильи Авербуха объяснила, почему им так показалось.

«Самый лучший «фотошоп» – это взгляд через объектив любящего тебя человека. Ни на одной фотосессии у меня не было лучше фотографий, чем когда снимали на камеру в телефоне мама, друзья, ну а теперь вот муж», – призналась Арзамасова.

Актриса убедилась, что лучше всего получается на снимках любимых людей.

«Потому что они делают это с любовью. И ракурс лучший найдут, и много снимков подряд сделают, чтобы можно было потом лучший выбрать, и глаза в ответ счастьем зажгут, чтобы ты светилась, и атмосферу создадут», – отметила Лиза Арзамасова.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова показала, какую одежду покупает в масс-маркекте.

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