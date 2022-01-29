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«Они были озадачены»: Меган Маркл и принц Гарри встретились с Томом Холландом и Зендайей

Что понадобилось герцогам Сассекским от молодых звезд?

«Они были озадачены»: Меган Маркл и принц Гарри встретились с Томом Холландом и Зендайей
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.ru

Меган Маркл и принц Гарри попросили о встрече Тома Холланда и Зендаю. Детали секретной аудиенции не известны. Однако поклонники думают, что молодые звезды смогут помочь в продвижении новых проектов герцогов Сассекских.

Фото Тома Холланда и Зендаи
Том Холланд и Зендая. Фото: globallookpress.ru

«Судя по тому, что я слышал, Том и Зендая были довольно озадачены. Том никогда в жизни не встречал Гарри и не разговаривал с ним, поэтому не знал, чего они хотят», — рассказал инсайдер Daily Mail.

Сейчас Spotify набирает команду для нового проекта Меган Маркл и принца Гарри. Том Холланд и Зендая сейчас на пике популярности. Возможно герцоги хотят забрать себе немного «звездной пыли» юных актеров.

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