«Так бесит!»: Никита Пресняков рассказал, чем русские кардинально отличаются от американцев

Певец Никита Пресняков в сторис Instagram рассказал, чем русские кардинально отличаются от американцев.
«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!».
Напомним, что Никита Пресняков появился на свет в 1991 году в столице Англии Лондоне от отношений музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Когда ему было шесть лет, его родители расстались.
Добавим, что Никита Пресняков — достаточно частый гость в США. В Майами большую часть года проводит его мама. Не так давно вместе с женой Аленой Красновой певец отдыхал в Нью-Йорке.
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