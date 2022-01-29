«Я очень холодный»: муж Гоар Аветисян назвал причину расставания с любимой

Сергей хотел бы все вернуть и снова жить с матерью своего сына Гаспара.

Экс-избранник Гоар Аветисян понял, почему бросил возлюбленную в трудную минуту.

Еще недавно популярный визажист Гоар Аветисян жаловалась на предательство мужа, который ушел от нее после кардинального преображения знаменитости. А теперь Сергей мечтает вернуться.

«Конечно, люблю ее, ведь она мать моего ребенка. Я очень холодный в отношениях, это правда. Моя любовь и забота проявляются по-другому. И не каждому дано принять это или понять», – отметил муж Гоар в личном микроблоге.

«Просто хотел, чтобы она улыбнулась, не более», – объяснил Сергей, почему на днях подарил огромный букет Гоар.

К слову, бывший возлюбленный Аветисян рассказал, почему многие считают его альфонсом. Сергей подчеркнул, что никогда не жил за счет Гоар.

«Рядом с Гоар 95% людей будут называться альфонсами, нахлебниками, потребителями и так далее. Просто она — очень мощная личность. При ее виде люди теряют сознание — я такое наблюдал. А для меня она просто Гоар!» – признался муж Аветисян.

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