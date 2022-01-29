«Ты делаешь на мне деньги! Ты мерзавка!»: Бритни Спирс публично оскорбила свою младшую сестру

Бритни Спирс публично оскорбила свою младшую сестру Джейми Линн после выхода ее книги «То, что мне стоило сказать». Сейчас сестра поп-звезды ходит по разным телевизионным шоу и обсуждает не только букинистическую новинку, но и поведение самой Бритни, освободившейся из-под опеки.

Бритни Спирс опубликовала в своем микроблоге отрывок из программы, где Джейми Линн рассказывает о психических заболеваниях старшей сестры. Поп звезда публично выразила свое возмущение.

«Национальный бестселлер? Время, описанное в твоей книге, было невероятным, Джейми Линн… Особенно зная, что весь мир понятия не имел, что на самом деле делали со мной! Вся моя семья, включая тебя, говорит, что ничего не знали…. Дурь несусветная! Но то, что говорят эти женщины — совершенно ясно! Я просто немного шокирована тем, что все больше людей, таких как эти настоящие родственные души, не говорят об этом так, как есть! Поздравляю с бестселлером… Я совсем не удивлена! Смелость продать книгу сейчас и говорить всякую чушь, но ты лжешь так же, как ты солгала об Алексе Николас! Я бы хотела, чтобы ты прошла проверку на детекторе лжи, чтобы все эти люди увидели, что ты лжешь сквозь зубы обо мне! Я хочу, чтобы всемогущий Господь сошел и показал всему миру, что ты лжешь и делаешь на мне деньги! Ты мерзавка, Джейми Линн», — написала поп-певица в своем Instagram.

Бритни Спирс была под опекой 13 лет и только в 2021 году суд постановил наделить звезду дееспособностью. Певица не раз обвиняла свою семью в издевательствах. Она рассказывала, что жила в маленьком доме, без машины и телефона, звезда не могла уединиться и на все жалобы получала ответ: «Извини, ты находишься под опекой».

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