«Навела порчу какая-то ведьма»: Дмитрий Хрусталев заявил, что его сглазили

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что мог остаться без глаза. Причиной тому оказалась порча.

Хрусталев во время зимних праздников страдал от воспаления глаза.

«Омикрона у меня не было, гриппом не болел. Алкоголь меня за километр обходит. Я у Деда Мороза маску, конечно, заказывал, но не ту, которая получилась. Короче, 30 декабря я расчесал глаз из-за конъюнктивита. Да, он лечится два-три дня. А теперь посмотрите на фотографию первого января», — поделился Хрусталев.

Артист показал, как выглядел его распухший глаз. По словам Дмитрия, некая колдунья стала виновницей такого ужасающего вида.

«Я вам клянусь, навела порчу какая-то ведьма. Кинезиолог сказал, что он этим не занимается, но есть люди, кто это сделает. Я позвонил одному, другому… Короче, мне по телефону снимали порчу. Верите вы или нет — как только все сделали, на следующий день все это началось ссыхаться и сейчас ничего нет», – заявил Хрусталев в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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