«Внуки — это же не собака»: мама Ольги Бузовой не призывает дочерей рожать

Родительница телеведущей Ольги Бузовой призналась, что не ждет скорого появления внуков.
Ирина Бузова считает, что только ее дочери сами могут определиться со временем рождения своих детей:
«Внуки — это же не собака, которую заводят для бабушек и дедушек, чтобы те не чувствовали себя одинокими и кому-то могли отдавать свою нерастраченную любовь. Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы».
Мама Бузовой поддерживает дочерей Аню и Олю, однако старается не вмешиваться в их личное пространство.
«Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает сам», — отметила Ирина Александровна.
Родительница Ольги Бузовой подчеркнула, что пока не видит себя в роли бабушки.
«Мне есть, чем заняться. Возможно, в лет в 80 мне захочется поводить в садик малыша. На данном этапе у меня таких желаний нет»», – рассказала Ирина Бузова для Riafan.
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