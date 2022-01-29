В домашней обстановке: Нетребко виртуозно исполнила арию в халате, тапках и бигуди

Анна Нетребко живет в Вене и часто репетирует концертные номера у себя в квартире.

Анна Нетребко уже много лет живет в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Оперная дива обустроила свою австрийскую квартиру с максимальным комфортом не только для жизни, но и для работы.

В прошлом году во время самоизоляции звезда собственноручно при помощи друзей оборудовала мансарду для отдыха и веселых посиделок. Кроме того, в ее доме есть зал для репетиций.

В личном блоге она показала, как исполняет в нем оперную арию. При этом на артистке был надет домашний халат, тапочки, а на голове красовались бигуди.

«Когда в последний раз вы спали в бигуди? В 90?» — подписала Нетребко видео.

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