«Должны любить бедных?»: Лариса Гузеева не постеснялась дать совет красивым девушкам

Телеведущая не видит ничего плохого в том, чтобы выбирать богатых женихов.

Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» Лариса Гузеева резко высказалась по поводу любви к богатым мужчинам. Знаменитость считает, что красивым девушкам стоит выбирать обеспеченных партнеров.

Артистка побеседовала с новым героем программы «Давай поженимся». 34-летний специалист в IT-технологиях Давид в эфире Первого канала заявил, что девушки любят только его деньги. Поэтому успешный бизнесмен до сих пор одинок.

«У меня есть страх, что со мной будут из-за статуса, из-за американского паспорта, из-за денег», — высказал свои опасения жених.

Гузеева славится своими искрометными фразами. И в этот раз ведущая выдала яркую цитату.

«Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо. А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?», – отметила жена бизнесмена Игоря Бухарина в программе «Давай поженимся» на Первом канале.

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