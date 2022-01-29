«Настюша отбила Мальдивы и может смело искать нового «любимого»: Штурм – о Волочковой

По словам певицы, балерине вовсе не тяжело живется, как некоторым кажется.

Певица Наталья Штурм заявила, что балерина Анастасия Волочкова живет припеваючи и вовсе не расстроится, когда из ее жизни уйдет нынешний возлюбленный Сергей.

«Ей легко! Она знает правила игры в шоу-бизнесе. Любая реклама хороша, кроме некролога. Настюша отбила Мальдивы и может смело искать нового «любимого». Перешагнет своим шпагатом и не вспомнит. А Сергея жалко. Просто он не того уровня, чтобы Настя им дорожила». Наталья Штурм

По словам Натальи Штурм, бандитский шлейф будет всегда преследовать Сергея. Все люди будут крайне насторожено общаться с этим человеком. Вряд ли его и Волочкову кто-то рискнет пригласить в хорошие дома. Штурм заметила, что Сергея ей откровенно жаль, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Волочкова закрутила роман с Сергеем незадолго до Нового года. Они познакомились на программе «Давай поженимся!».

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