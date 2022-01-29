«Богиня!»: новая пассия Тимати в «леопардовом» купальнике и ботинках на грубой подошве показала свои прелести

Тимати со своими двумя детьми – дочкой Алисой и сыном Ратмиром отдыхает в Колумбии. По слухам, компанию ему там составила и новая пассия. Модель по имени Валентина Иванова публикует в своем микроблоге кадры, которые были сделаны в тех же локациях, что и у рэпера.

На этот раз Валентина, которая, к слову, как две капли воды похожа на супермодель Ирину Шейк, позировала в «леопардовом» бикини ботинках на грубой подошве.

«Богиня! Классный стиль! Красиво!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Бикини и доска для серфинга: новая пассия Тимати сфотографировалась на берегу Снимком модель поделилась в своем инстаграме.

Напомним, предыдущая девушка Тимати – украинская модель Саша Дони на днях объявила о расставании с рэпером.

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