Попробуйте так в 40 лет! Брежнева в маленьком бра повеселилась на йоге с сестрой

Вера Брежнева регулярно тренируется и не забывает про физические упражнения даже в отпуске.

3 февраля Вере Брежневой исполняется 40 лет, в преддверии дня рождения звезда решила пообщаться со своими поклонниками, ответив на их вопросы.

Певица назвала свой настоящий вес при росте 170 см, а также поделилась секретами красоты и очарования.

Артистка не скрыла, что во многом ее физическая форма обязана регулярным тренировкам – 2-3 раза в неделю она занимается физическими нагрузками. И каждое утро минут по 10 делает зарядку. Но старается при этом чувствовать свое тело и упражняться в удовольствие. А когда не хочется – просто бездельничает.

Тем не менее, даже в отпуске с сестрой Викторией она посещала спортивный зал, где практиковалась в йоге. Судя по обнародованному фото в ее личном блоге, делали это родственницы весьма весело. Хрупкая и стройная знаменитость с легкостью и грацией предстала на фото в позе борца сумо на носочках. Далеко не каждая женщина сможет повторить эту асану, и уже тем более в возрасте около 40 лет!

Вера облачалась на тренировку в маленькое черное бра и серые велосипедки, а экс-жена Александра Цекало – в белый топ и черные шорты.

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