«В ней невероятно много жизни»: Шарлиз Терон похвасталась моложавой мамой в ее день рождения

Среди последних публикаций личного микроблога голливудской актрисы Шарлиз Терон появилась фотография родственников знаменитости. Примечательно, что Шарлиз редко делится семейной жизнью.

Вот только в день рождения родной матери Терон сделала исключение и показала поклонникам улыбающихся родных.

«Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела показать ее всем вам, потому что все, кто знают ее, в курсе, как это чудесно чувствовать ее душевную теплоту рядом. В ней невероятно много жизни. И она смеется громче, чем кто-либо из тех, кого я знаю», – призналась в своем микроблоге актриса.

«Мам, я люблю тебя больше, чем расстояние до Луны», – добила Шарлиз Терон.

Герда Алетта вместе с приемными внучками Джексон и Огаст позировала на природе в белоснежной шляпке с круглыми полями.

Напомним, для героини Шарлиз Терон ранее запланировали отдельный фильм во франшизе «Форсаж».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.