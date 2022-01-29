«Вместе сыграем в хоккей»: Нилетто растрогал родного отца в день рождения

Артист не смог лично поздравить папу, поэтому обратился к нему по телефону.

На днях любимый папа исполнителя Нилетто отметил свой 68-й день рождения. Сергей Прытков рассказал, как его поздравил сын.

Нилетто находится в Тайланде, поэтому на семейный праздник попасть не смог. Однако в телефонном разговоре артист пообещал отцу навестить его в феврале.

«Данилка позвонил мне вечером. В первую очередь он пожелал мне крепкого здоровья. Мне это сейчас очень важно, особенно после моей болезни. Пообещал приехать в начале февраля. Сказал: «Вместе сыграем в хоккей обязательно»», – отметил Сергей Прытков.

«Обычно Данил дарит очень дорогие подарки. А я говорю: «Не надо баловать меня, я парень простой». А он все равно дарит. На 66 лет Данилка подарил мне дорогие коньки и клюшку. Но растрогало меня то, что он заказал мне хоккейную форму с моим номером и надписью «Техно дед». Так меня все называют в нашей хоккейной тусовке. Это был самый настоящий подарок, сделанный с душой и любовью», – поделился отец Niletto в беседе с ural.kp.ru.

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