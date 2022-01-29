«Так и умру под Пугачеву и «Любэ»: Лазарева разочаровалась в современной российской музыке

Как отметила актриса, новых хитов появляется очень мало.

Актриса Татьяна Лазарева в Instagram негативно высказалась о современной музыке. По ее словам, люди пляшут и подпевают старым хитам.

По мнению Татьяны Лазаревой, нового и зажигательного почти никто не пишет. Все пляшут, как и раньше под «Дискотеку Авария», Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Сергея Шнурова.

«Ну, ладно, еще «Ялта-парус» добавились. Нет, я не против, мне это очень даже заходит, но новое-то где? Надо детей поспрашивать, а то так и умру под Пугачеву и «Любэ». Татьяна Лазарева

Напомним, что Татьяна Лазарева недавно ездила на Украину. Она участвовала в новом проекте, о подробностях которого обещала поведать своим поклонникам чуть позже.

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