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Так еще стройнее: моложавая красавица-теща Тарасова в бикини повязала пляжный халат на талии

Мама Анастасии Костенко красиво позировала в океане.

Так еще стройнее: моложавая красавица-теща Тарасова в бикини повязала пляжный халат на талии
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Большое семейство футболиста Дмитрия Тарасова отдыхало несколько недель на Мальдивах. Вместе со спортсменом и его женой Анастасией Костенко летали мамы пары. И все смогли увидеть, какой красивой и стройной является теща Тарасова, Виктория Владимировна Костенко.

Виктория Владимировна сама активно ведет микроблог в Instargam. И после возвращения домой она поблагодарила в Сети дочку и зятя за шикарный отдых.

«Это были незабываемы дни холодного января! Спасибо Дмитрий Тарасов и Настя Костенко за эту сказку, за этот рай, за теплые воспоминания! Ваша забота бесценна», — написала Виктория Костенко.

Виктория Костенко. Фото: instagram.com/viktoriavika997/

К тексту прилагалось фото с отдыха. Теща Тарасова в бикини накинула пляжный струящийся халат, подпоясав его на талии, отчего сделалась еще стройней, и позировала в океане. Виктории Владимировне 46 лет, она трижды мама, но выглядит невероятно молодо и привлекательно, даже больше походит на старшую сестру, нежели на тещу Дмитрия Тарасова.

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