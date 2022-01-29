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«С днем рождения, любовь моя!»: Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную

Футболист поместил фотографию Джорджины Родригес на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа.

«С днем рождения, любовь моя!»: Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную
Криштиану Роналду. Фото: Instagram.com/cristiano

Португальский спортсмен Криштиану Роналду в день рождения своей избранницы Джорджины Родригес разместил кадры шоу с ее участием на фасаде самого высокого в мире здания.

Шоу «Я Джорджина» для Netflix вышло в день рождения Родригес, 27 января. Возлюбленной футболиста исполнилось 28 лет.

В честь двух событий Роналду заказал для Родригес поздравление на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа.

«Вот как заканчивается этот захватывающий день. У меня просто нет слов! Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Криштиану, ты делаешь меня счастливой каждый день!», – поблагодарила возлюбленного именинница.


Во время праздничного ужина Джорджина не смогла сдержать слезы. Возлюбленная Роналду плакала и обнимала футболиста.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: Instagram.com/georginagio

«Я мечтала о том, чтобы рядом со мной был прекрасный принц, и он у меня есть! Благодаря его любви моя жизнь превратилась в прекрасный сон», – восхитилась подарком Джорджина Родригес в своем микроблоге.

Напомним, ранее бывшая избранница Криштиану Роналду тоже отметила день рождения. Модели Ирине Шейк исполнилось 36 лет.

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