«С днем рождения, любовь моя!»: Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную

Португальский спортсмен Криштиану Роналду в день рождения своей избранницы Джорджины Родригес разместил кадры шоу с ее участием на фасаде самого высокого в мире здания.

Шоу «Я Джорджина» для Netflix вышло в день рождения Родригес, 27 января. Возлюбленной футболиста исполнилось 28 лет.



В честь двух событий Роналду заказал для Родригес поздравление на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа.

«Вот как заканчивается этот захватывающий день. У меня просто нет слов! Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Криштиану, ты делаешь меня счастливой каждый день!», – поблагодарила возлюбленного именинница.



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Во время праздничного ужина Джорджина не смогла сдержать слезы. Возлюбленная Роналду плакала и обнимала футболиста.

«Я мечтала о том, чтобы рядом со мной был прекрасный принц, и он у меня есть! Благодаря его любви моя жизнь превратилась в прекрасный сон», – восхитилась подарком Джорджина Родригес в своем микроблоге.



Напомним, ранее бывшая избранница Криштиану Роналду тоже отметила день рождения. Модели Ирине Шейк исполнилось 36 лет.

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