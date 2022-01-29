Борьба за наследство: приемная дочь Николая Крючкова продала дачу актера против воли вдовы

Внучка актера Николая Крючкова Екатерина сообщила, что любимая дача ее деда под Икшей оказалась в собственности посторонних людей. Причем они уже взломали дверь топором и вставили новые замки.

«Утром 16 января мне позвонила дочь. Какие-то люди пытались вскрыть топором нашу квартиру. Я вызвала полицию, поехала на Икшу. Там у дверей стояли две незнакомые женщины и мужик с топором. Новые собственники показали документы, из которых ясно: нашу квартиру продали у нас за спиной». Екатерина Крючкова

Как отметила Екатерина Крючкова, от жилья семьи решила избавиться ее мать – переводчик с английского языка Эльвира Крючкова. Она приемная дочь Николая Крючкова. Причем родным она ничего не сказала.

Бабушка Екатерины, вдова актера Лидия Николаевна, очень любила дачу на Икше. По словам Екатерины, ее бабушка сказала, что не умрет пока не вернет любимую дачу. Екатерина уже написала обращение в Администрацию президента с просьбой вмешаться в скандальную ситуацию.

Напомним, что дочь и внучка Николая Крючкова в давней вражде. Примерно год назад они написали друг на друга заявления в Следственный комитет. Поводом стала трехкомнатная квартира, которая досталась семье в наследство от Николая Крючкова после его смерти в 1994 году, сообщает «Комсомольская правда».

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